Crisi Gazzetta, Federazione Internazionale dei Giornalisti: «Continuate a lottare»

BARI - «Continuate a lottare e noi lo faremo con voi». È il messaggio di solidarietà portato dalla delegazione della Federazione Internazionale dei Giornalisti che ha visitato la redazione centrale della «Gazzetta» accompagnati dal segretario della FNSI Raffaele Lorusso e del presidente di Assostampa Puglia, Bepi Martellotta. «Siete da ammirare perché, nonostante le condizioni in cui vi trovate lavorate per salvaguardare l'informazione e l'opinione pubblica di queste due regioni. Vi sosterremo anche a distanza». L'incontro si è tenuto grazie ad un'iniziativa della Fnsi che ha riunito il Comitato esecutivo della Ifj, per la prima volta a Bari, in una due giorni di confronto (domani e domenica) nel salone 'Degli Ulivi' dell'aeroporto di Palese, per illustrare le iniziative della più grande Federazione dei sindacati dei giornalisti al mondo sui temi legati alla difesa della libertà di stampa. La Federazione, che ha sede a Bruxelles, riunisce il Comitato esecutivo due volte l'anno ed è la principale interlocutrice dell'Onu e di altre organizzazioni internazionali.