Bari, cade dal balcone mentre fa pulizie: grave una donna

Una donna di 59 anni è rimasta gravemente ferita oggi a Bari dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento nel quale stava eseguendo le consuete operazioni di pulizia. Teatro dell'incidente, uno stabile in via Magna Grecia al rione Japigia. Non è da escludere che la donna si sia sporta un po' troppo oppure abbia perso l'equilibrio precipitando nel vuoto. Soccorsa da personale del 118 è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto.

