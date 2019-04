Sul Frecciargento senza biglietto, spintona i carabinieri: arrestato 25enne nigeriano

I carabinieri di Brindisi hanno arrestato in flagrante un 25enne nigeriano, Wisdom Nwaokoro, per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di servizio. Il nigeriano, con regolare permesso di soggiorno, era sul treno Frecciargento Roma-Lecce, senza biglietto. L'uomo ha rifiutato di esibire al controllore sia i documenti di riconoscimento, sia il permesso di soggiorno. Invitato a scendere dal treno, l'uomo ha spintonato i carabinieri per allontanarsi, ma è stato arrestato e condotto nel carcere di Brindisi.