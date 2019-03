Palagianello, furti in casa: in manette 4 baby topi d'appartamento

TARANTO - Rubavano in casa: incastrati dalle telecamere di Palagianello. Così i carabinieri della locale stazione, dopo un inseguimento terminato sulla strada statale 106, li hanno fermati, identificati e dichiarati in arresto. Si tratta di ragazzi giovanissimi, tutti di nazionalità rumena: un 25enne, un 20enne, una 22enne ed una 16enne, senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

Avevano da poco messo a segno un furto in un'abitazione di Palagianello, rubando 1.300 euro in contanti ed un braccialetto d'oro. Poi, dopo aver messo a soqquadro la casa, erano scappati via a bordo di una Passat di colore scuro.

L'attività d’indagine svolta dai militari ha permesso di individuare l'auto ancora in giro per le vie di Palagianello.

I tre maggiorenni (due ragazzi ed una ragazza) sono stati così trasferiti in carcere, la ragazzina sedicenne invece è stata trasferita nell’istituto penale per minorenni di Bari. L'auto è stata sequestrata, la refurtiva, infine, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.