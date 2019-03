Brindisi, trovati 6 cani rinchiusi in auto abbandonata: una denuncia

BRINDISI - Ritrovamento shock nel Brindisino: i carabinieri hanno trovato sei cani rinchiusi in auto abbandonata nelle campagne di Ceglie Messapica, in cattive condizioni igienico-sanitarie. I cuccioli erano pieni di escrementi e non avevano cibo.

La scoperta è stata fatta durante un servizio di perlustrazione delle zone rurali. In un terreno hanno notato un veicolo abbandonato, nell’abitacolo c’era un cane di media taglia e altri cinque più piccoli, tutti rinchiusi in “trasportini”. Abbaiavano insistentemente. L’auto era chiusa a chiave e i finestrini posteriori leggermente socchiusi.

La proprietaria dell'auto, una 54enne del posto, rintracciata tramite la targa dovrà rispondere di maltrattamenti e abbandono di animali.

“La situazione è apparsa subito alquanto grave, gli animali non avevano acqua ed erano stati collocati in un contesto insalubre pieno di sporcizia ed escrementi. Continuavano ad abbaiare costantemente chiusi in quegli spazi angusti con poca aria che fruivano dai finestrini posteriori socchiusi”. I carabinieri hanno, così, contattato il Servizio veterinario dell’Asl che ha fatto giungere il medico sul posto.

“Valutata la situazione di pericolo, al fine di tutelare lo stato di salute degli animali, hanno provveduto ad attivare i vigili del Fuoco che hanno così aperto il veicolo. Gli animali sono stati pertanto rifocillati, messi in sicurezza e affidati alle cure del veterinario”.

Successivamente, sono stati assegnati in custodia ad un canile dove riceveranno tutte le attenzioni del caso. La donna denunciata dovrà chiarire i particolari della vicenda.