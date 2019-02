Giornalismo, il pugliese Lorusso rieletto segretario Federazione Nazionale Stampa Italiana

“Un pugliese torna per la seconda volta alla massima carica del sindacato dei giornalisti. Faccio i migliori auguri a Raffaele Lorusso, rieletto segretario nazionale della Fnsi nel congresso di Levico Terme, avendolo conosciuto di persona come cronista durante i miei mandati di sindaco e sapendo bene che farà suo, in questi tempi di fake news e disintermediazione, il motto del Washington Post secondo cui “la democrazia muore nell’oscurità”: Raffaele Lorusso ci aiuterà a portare luce dove c’è bisogno”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Lorusso è stato rieletto segretario con 243 voti, il 78,8% di preferenze.