Sanremo 2019: gli Ex-Otago ospiti nella redazione della «Gazzetta del Mezzogiorno»

Dopo essere stati protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo con "Solo una canzone", gli Ex-Otago arrivano in Puglia, a Bari, e prima del firmacopie alla Feltrinelli di via Melo, sabato 16 febbraio alle 16.30 saranno ospiti della redazione della Gazzetta del Mezzogiorno per un incontro d'autore in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook e su www.lagazzettadelmezzogiorno.it.

La stessa sera, poi, al Multicinema Galleria di Bari ci sarà la proiezione del film "Ex Otago - Siamo come Genova", con la degustazione del Corochinato, l'aperitivo genovese che dà il nome al loro ultimo album. Per assistere alla proiezione del film basta inviare una mail a press@echogroup.it