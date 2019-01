Maltempo, arriva il gelo polare: allerta in Puglia e Basilicata

BARI - Brusco calo delle temperature e nevicate in arrivo in Puglia e Basilicata. Fino al 5 gennaio tutte e due le regioni saranno interessate, infatti, da un'ondata di gelo e neve. Sull'Italia arriva il vento artico, ribattezzato dagli esperti con il nome "sciabolata". Già da questa sera correnti fredde scenderanno dal Nord Europa e, a partire da domani, giovedì 3, le temperature nel nostro Paese potranno scendere di 8-10 gradi rispetto alle medie stagionali. Saranno tre gli impulsi che congeleranno soprattutto il Medio Adriatico e il Meridione d'Italia: il primo si sentirà già da domani e porterà neve in pianura e persino sulle coste. Si attendono precipitazioni nevose nelle Marche e in Puglia, in Abruzzo e in Molise, in diverse zone della Campania e della Basilicata.

La Protezione Civile Regionale in Puglia monitorerà gli eventi fornendo aggiornamenti in merito mentre il Comune di Bari ha deciso di insediare il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) a partire dalle 18:00 di questo pomeriggio.

RACCOMANDAZIONI UTILI - In caso di vento forte: • prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti;

• evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) E di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole…);

• non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami. In caso di nevicate e gelate:

• procurarsi l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo, sia per la tutela della persona (vestiario adeguato, scarponi da neve), sia per togliere la neve dai pressi della propria casa o dell’esercizio commerciale (come pale per spalare e scorte di sale);

• avere cura di attrezzare adeguatamente la propria auto, montando pneumatici da neve o portando a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido, controllare che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore, verificare lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli, tenere in auto i cavi per l'accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro;

• verificare la capacità di carico della copertura del proprio stabile così da evitare che l’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto possa provocare crolli;

• non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote e, se si è costretti a prendere l’auto, attuare queste semplici regole di buon comportamento: - liberare interamente l’auto dalla neve; - tenere accese le luci per essere più visibili sulla strada; - mantenere una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate e prediligere l’uso del freno motore; - aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede; - in salita procedere senza mai arrestarsi, perché una volta fermi è difficile ripartire; - prestare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, potrebbero staccarsi dai tetti; - prestare attenzione alla formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui marciapiedi, guidando con particolare prudenza.

In previsione del peggioramento delle condizioni climatiche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha emanato una ordinanza che aumenta i posti letto per i senzatetto nelle strutture di accoglienza convenzionate con il Comune. Complessivamente saranno messi a disposizione 85 ulteriori posti.

Il Comune di Taranto ha reso operativo il dormitorio comunale presso la sede dell’ex mercato al quartiere Tamburi che può ospitare sino a 40 cittadini, a supporto del già esistente dormitorio della Caritas diocesana. La struttura è perfettamente riscaldata e corredata di ogni comfort. A Brindisi, invece, il Comune, con l’aiuto della polizia locale, individuerà coloro che potrebbero avere la necessità di trascorrere, da oggi e fino al 7 gennaio, la notte al coperto anziché in strada. Saranno gli agenti della polizia locale ad indirizzare le persone senza fissa dimora presso una struttura già individuata.

Previste possibili nevicate a bassa quota sui versanti tirrenici della Calabria e della Sicilia. Una nuova ondata di gelo si avvertirà sabato 5, quindi tregua per l'Epifania e ancora gelo lunedì 7 e martedì 8, quando le escursioni termiche torneranno mediterranee. Tra le varie città a rischio neve gli esperti segnalano: Rimini, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli, Teramo, Pescara, L'Aquila, Chieti, Va sto, Campobasso, Termoli, entro venerdì anche Foggia, Bari, Lecce, Brindisi. Nevicate anche ad Avellino, Benevento, Potenza, Matera, Salerno, Caserta, Napoli e Crotone. Nel corso di venerdì pioggia mista a neve non esclusa a Palermo, Messina e Reggio Calabria. Nella morsa del freddo anche le aree terremotate, in particolare la zona di Ussita, Camerino, Norcia e Amatrice.

BLOCCATI COLLEGAMENTI CON LE ISOLE TREMITI - Ondata di maltempo sulla costa molisana. Pioggia, vento forte e temperature rigide hanno interessato il litorale. Saranno sospesi dal primo pomeriggio di oggi i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave merci e passeggeri «Isola di Capraia» che questa mattina ha effettuato la corsa, ha annunciato il rinvio di quella delle 14. L'imbarcazione doveva rifornire di carburante gli isolani.

La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca valido fino alla serata di oggi che prevede mare molto mosso e vento forte da nord a forza 8.

IL MESSAGGIO DI AEROPORTI DI PUGLIA - Aeroporti di Puglia ha diramato sul suo sito ufficiale questa nota: «In considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo, con possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota, Aeroporti di Puglia invita i passeggeri in partenza da Bari e Brindisi a raggiungere gli aeroporti con congruo anticipo. Aeroporti di Puglia informa altresì che alla luce del peggioramento previsto tra il 3 e il 6 gennaio, i voli potrebbero subire ritardi e/o cancellazioni. Si invita, pertanto, a contattare il proprio vettore per eventuali ulteriori informazioni»

Visto il miglioramento delle condizioni meteo climatiche che non prevedono più nevicate, la prefettura di Bari ha sospeso il provvedimento con il quale era stato disposto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate su tutte le strade dell’area metropolitana di Bari.

Stando all’aggiornamento delle previsioni meteo, permangono i rischi di venti forti di burrasca e possibili mareggiate sulla Puglia e sulle altre regioni del sud, ma non di nevicate così come inizialmente comunicato dal Dipartimento di Protezione civile nazionale.