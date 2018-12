Le feste dei vip in Puglia: Emma canta in famiglia, primo Natale per Sangiorgi papà

Il Natale 2018 è ormai alle porte, e per tutti diventa occasione per stare insieme ai propri cari, rivedere amici lontani, scambiarsi gli auguri e vivere momenti di spensieratezza. La cantante salentina Emma Marrone, ad esempio, si sta rilassando in queste ore insieme alla famiglia, come testimoniano le sue stories su Instagram. Canta e suona con lo sfondo dell'albero di Natale: che si stia scaldando la voce per il tour che nel 2019 la porterà nei palazzetti di tutta Italia? A Bari farà tappa il 15 febbraio, al PalaFlorio.

Questi due innamorati di spalle con uno sfondo così romantico, invece, sono Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, collaboratore di Maria De Filippi e produttore. Si prospetta un Natale d'amore per la cantante salentina: anche lei nel 2019 sarà in tour, e arriverà al PalaFlorio di Bari in ben tre occasioni, il 29 marzo, il 9 e il 10 maggio.

Non si fermano qui gli impegni 'natalizi' dei cantanti pugliesi: Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, passerà le sue prime feste tra pappe e pannolini. Dal 3 novembre scorso è infatti padre della piccola Stella, avuta dalla compagna Ilaria. E tra un biberon e una ninna-nanna, anche lui è pronto con la band ad andare in tour nel 2019, per recuperare i concerti a cui non hanno potuto prendere parte a causa del problema di salute che ha colpito Lele Spedicato, chitarrista del gruppo. I Negramaro infiammeranno il PalaFlorio di Bari il 13, 14 e 15 marzo 2019.

Un Natale in famiglia per Albano Carrisi, che sicuramente trascorrerà le festività nella sua Cellino San Marco (Br) con l'adorata madre. Il suo sogno - come ha rivelato qualche giorno fa - è di riunire intorno al tavolo delle feste tutti i suoi cari, comprese Romina Power e Loredana Lecciso. Nel frattempo si consola condividendo su Instagram un video in cui, proprio con Romina, canta Feliz Navidad, per augurare buon Natale ai numerosissimi fan sparsi per il pianeta.

Auguri di Natale anche dalla splendida conduttrice bitontina Bianca Guaccero, che quest'anno ha preso il timone di Detto Fatto, su Rai 2, raccogliendo la difficile eredità di Caterina Balivo. E, archiviata mezza stagione televisiva, si può dire che Bianca abbia superato l'esame a pieni voti: gli ascolti vanno bene e la critica è ampiamente soddisfatta. Può mangiare serenamente il panettone.

Selfie sotto l'albero di Natale anche per i Sud Sound System, che fanno gli auguri ai loro amici e conterranei salentini Boomdabash, freschi di annuncio della partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, dal 5 al 9 febbraio. Ma i Boomdabash, che nel 2018 hanno conquistato il successo per il brano Non ti dico no, con Loredana Berté, brano più ascoltato dell'anno, hanno un altro appuntamento importante prima della kermesse in Liguria: il 24 gennaio si esibiranno all'Alcatraz di Milano nel "Boomdabash & Friends", accompagnati da tantissimi ospiti e amici tra cui proprio i Sud Sound System. Un Natale... in musica!