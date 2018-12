La Xylella sbarca in Toscana e ora timori nel resto d’Italia

Il batterio della Xylella è stato individuato in un giardino in Toscana: appartiene al ceppo Multiplex, diverso da quello che stermina gli ulivi in Puglia. Ora è l’Italia intera a tremare.

I monitoraggi, intanto, si intensificano nel Barese (soprattutto a Polignano a mare) dove sarebbero stati riscontrati segni evidenti di sofferenza su alcuni ulivi.

E il clima politico si arroventa sempre più. «Sto subendo un’aggressione a mezzo social solo perché ho svelato una clamorosa frode comunicativa sulla Xylella, finalizzata a attribuire infondati esiti trionfalistici alle sperimentazioni Silecc e Scortichini. Ritengo perciò utile divulgare la relazione finale del progetto Silecc e attestare l’inesistenza di qualsiasi relazione iniziale, intermedia o finale sulla “cura” Scortichini», afferma il presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Puglia, Fabiano Amati (Pd). «Stiamo assistendo - denuncia - alla divulgazione di esiti trionfalistici sul progetto Sillec da parte degli autori, che però hanno nel frattempo depositato una relazione finale di segno tutt'altro che trionfalistico. E mentre denuncio tutto ciò accade il grottesco: uno degli autori della relazione finale mi dedica un pensiero social aggressivo e inutilmente intimidatorio, chiedendomi notizie sul come io sia entrato in possesso della relazione finale al progetto Silecc e chi me l'abbia consegnato. Mi chiedo: ha forse qualcosa da nascondere? Oppure sta cominciando a crollare il castello di menzogne pagate peraltro dall’amministrazione pubblica? Non è noto che i consiglieri regionali possono accedere a tutti gli atti dell’amministrazione e divulgarne il contenuto? Gli scienziati dell’anti-scienza preferiscono amministratori pubblici che si girano i pollici e disponibili a trasformarsi in palle di gomma a cui tirare pugni?».

Solidarietà ad Amati dal consigliere regionale del Pd, Sergio Blasi: «Esprimo la mia totale vicinanza al consigliere Amati, raggiunto in queste ore da messaggi offensivi e del tutto ingiustificati in merito alla sua smentita circa i presunti successi scientifici riportati dal progetto Silecc nella lotta alla Xylella. Progetto finanziato dalla Regione e nella cui relazione tecnico-scientifica finale, disponibile agli atti per qualunque consigliere regionale, si ammette l’inefficacia dei trattamenti effettuati».

E sulla convocazione da parte dei consiglieri regionali Amati e Pentassuglia dei sindaci della Valle d’Itria, dura la posizione di del presidente del gruppo di Direzione Italia, Ignazio Zullo: «Siamo sconcertati per l'iniziativa dei due consiglieri regionali renziani, Fabiano Amati e Donato Pentassuglia, che domani (oggi per chi legge, ndr) hanno chiamato a Bari, in audizione, tutti i sindaci della Valle d’Itria perché la Xylella ha raggiunto quel territorio. Come dire che siccome è arrivata a “casa loro” in qualità di presidenti, della prima e della quarta Commissione, mobilitano i primi cittadini in un'audizione che a noi di Direzione Italia sembra tanto dal sapore elettorale. Perché sono tante le domande che sorgono spontanee: ma Amati e Pensassuglia non sono forse al governo di questa Regione da svariati anni? Non fanno forse parte della maggioranza che sostiene Michele Emiliano?».