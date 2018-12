Bari «espugna» anche Portici e resta in vetta a quota 36

Il Bari conquista il 14esimo risultato utile di fila e resta in vetta a quota 36 vincendo col Portici 3-0. Mentre i biancorossi segnavano l'ennesima vittoria per le strade della città capeggiavano striscioni degli ultras «Vicini alle vittime di Ancona" come manifestazione di solidarietà nei confronti dei giovani e delle famiglie travolte dalla tragedia della discoteca di Corinaldo, nelle Marche. Foto degli striscioni sono state pubblicate sulle pagine social dei gruppi che guidano la curva nord del tifo dei biancorossi.

Portici-Bari le formazioni

Portici (4-2-3-1): Antico, Boussada, Atteo, Sall, Panico; Atteo, Nappo; Felleca, Onda, Vaccaro; Coratella.

Bari (4-2-3-1): Marfella, Turi, Cacioli, Di Cesare, Nannini; Hamlili, Feola; Piovanello, Bollino, Neglia; Simeri.

3' Gol del Bari: da angolo di Neglia, Simeri trova la girata vincente: Portici-Bari 0-1

11' Occasione per il Portici: Marfella respinge il diagonale di Vaccaro

17' Bari vicino al raddoppio: Simeri calcia su invito di Feola, Antico respinge

22' Grande occasione per il Bari: su corner, Cacioli fa sponda per Di Cesare che da due passi si fa respingere il tiro da Antico

35' Ancora occasione per il Bari: Bollino crossa per Piovanello che tutto solo calcia alto a volo

43': Nel Bari ammonito Hamlili: il centrocampista era diffidato e salterà la gara di mercoledì con il Troina.

44': Portici pericoloso con la punizione di Sall che termina di poco alta

Finito il primo tempo: Portici-Bari 0-1

49' In avvio di ripresa, Bari pericoloso prima con un cross deviato di Piovanello, poi con un tiro di Neglia deviato in corner

51': Gol del Bari: da corner scambio corto e perfetto cross di Neglia per Cacioli che segna con un imperioso stacco aereo. Portici-Bari 0-2

55': Primo cambio nel Bari. Entra il neo acquisto Bianchi ed esce Turi

57' Doppio cambio nel Portici: escono Atteo e Coratella, entrano Salimbe e D'Angelo

65': Gol del Bari: Neglia va via in contropiede e di destro batte il portiere. Portici-Bari 0-3

67': Secondo cambio nel Bari. Esordisce anche Iadaresta che entra al posto di Bollino

72': Terzo cambio nel Bari: esce Piovanello ed entra Langella

73': Quarto cambio nel Bari: entra Mattera ed esce Hamlili

80': Ultimo cambio nel Bari: esce Simeri ed entra Liguori

83': Due occasioni ravvicinate per il Portici: entrambe da corner, le punte campane tirano alto da due passi

86': Insiste il portici: il tiro-cross di Carrafiello colpisce il palo esterno

Termina il match: Portici-Bari 0-3. Il Bari conquista il 14esimo risultato utile di fila e resta in vetta a quota 36