Lecce, rissa in stazione tra migranti: un arresto e una denuncia

LECCE - Un arresto ed una denuncia: questo l'esito delle indagini della polizia sulla lite con ferimento, legata all’attività di parcheggiatore abusivo, avvenuta ieri pomeriggio davanti alla stazione centrale di Lecce. Le manette sono scattate ai polsi di un 30enne indiano, irregolare sul territorio nazionale, accusato di lesioni aggravate.

La vittima dell’aggressione è un 41enne di origini marocchine che ha riportato ferite da taglio al volto (provocate con colpi di bottiglia) e la frattura scomposta della mascella e del setto nasale. Il 41enne è stato denunciato per aver violato il foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Lecce lo scorso 16 ottobre che prevedeva il divieto di fare ritorno nel Comune di Lecce per tre anni.