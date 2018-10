In Puglia i farmaci verranno somministrati anche a scuola

BARI - In Puglia sarà possibile conciliare a scuola le cure mediche e lo studio, grazie al protocollo di somministrazione dei farmaci in orario scolastico presentato oggi a Bari dal direttore del Dipartimento regionale Politiche della Salute, Giancarlo Ruscitti, e dalla direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale, Anna Cammalleri. L’intesa è stata illustrata a margine della conferenza stampa sulle azioni di Promozione della salute nel mondo della scuola per l’anno scolastico 2018/2019, con la settima edizione del catalogo delle attività scolastiche che consentirà - è stato spiegato - di pianificare e di garantire l’attuazione dei percorsi di educazione alla salute da parte degli istituti scolastici della Puglia.

«I ragazzi si rivolgeranno alle scuole che - ha sottolineato Ruscitti - ci diranno, sempre nel rispetto della privacy, quali sono i loro bisogni. Un pò come accade per le vaccinazioni, sapremo in accordo con le famiglie quali sono le patologie e noi interveniamo tramite le Asl garantendo la somministrazione dei farmaci. Penso alle terapie con insulina, per renderne un semplice esempio». E’ già disponibile la modulistica per i genitori (per il rilascio di deleghe autorizzative al Dirigente Scolastico per la somministrazione da parte di terzi o per l'autosomministrazione di terapia farmacologica in orario scolastico) e per i medici curanti (per la terapia farmacologica e la somministrazione in orario scolastico). Un comitato di gestione dell’intesa verificherà e monitorerà periodicamente la corretta applicazione del protocollo. Quanto al catalogo delle attività scolastiche, le aree tematiche trattate sono per questa edizione la nutrizione e l’attività motoria, il contrasto alle dipendenze, i comportamenti a rischio, la sicurezza a casa, in strada ed a lavoro, le vaccinazioni, il benessere mentale, la salute e l’ambiente, l'affettività, la sessualità e le malattie sessualmente trasmissibili. Tutte le info per scuole, studenti e genitori sono reperibili su sanita.puglia.it/web/pugliasalute/catalogo-2018-2019.