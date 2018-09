Salento, grosso incendio a Le Cesine: chiusa litoranea, intervengono i Canadair

VERNOLE (LE) - È in corso un'operazione dei Vigili del Fuoco che da diverse ore stanno cercando di domare le fiamme di un imponente incendio che si è sviluppato questa mattina a Vernole (Le), vicino l'oasi Wwf Le Cesine, in località Strada Bianca. Il rogo ha invaso la litoranea, arrivando anche a toccare la pineta del parco Manà, che è stato salvato dai pompieri, e le fiamme stanno toccando pericolosamente il vicino lido Buenaventura. Le operazioni di soccorso sono difficili a causa del forte vento: il fuoco si sta dirigendo verso le campagne di Acquarica di Lecce, vicino a residence e abitazioni. Sull'area oltre ai mezzi di terra sono intervenuti anche due canadair.

STEA: "REGIONE PRONTA A COSTITUIRSI PARTE CIVILE" - «L’incendio che si è sviluppato questa mattina nei pressi dell’oasi Wwf delle Cesine, in Salento, è uno schiaffo a quella Puglia che vede nelle tutela della natura e dell’ecosistema, la fonte di nuove opportunità di sviluppo turistico, culturale e sociale. Adesso lasciamo lavorare i Vigili del fuoco – che ringrazio per la loro instancabile opera – ma se il rogo dovesse rivelarsi, come temo, di natura dolosa, la Regione è pronta a costituirsi parte civile, mentre da subito mi impegnerò affinché le nostre aree protette possano essere messe in sicurezza, sia con le dovute operazioni di sorveglianza per il rispetto delle regole, sia con la bonifica del territorio dai rifiuti. Stiamo parlando di un patrimonio naturalistico dall’inestimabile valore che deve essere preservato ad ogni costo, affiancando alle necessarie operazioni di prevenzione, una rigorosa azione di repressione». Questa la dichiarazione rilasciata dall'assessore regionale all'Ambiente, Stea.