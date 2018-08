Meteo, ancora tempo instabile: da lunedì tornano le belle giornate

Prosegue ancora questa folle estate tipicamente dal sapore tropicale con rovesci, temporali e grandinate anche di forte intensità nelle ore calde del giorno alternate da notti stellate dovute alla grande di afa stantia ed allo stazionamento di aria fresca in quota. L’arrivo di una perturbazione dalle isole inglesi da domenica apporterà per 24-36 ore di deciso maltempo, ma che sarà rapidamente allontanata dall’amico maestrale che da lunedì pomeriggio ci regalerà bel tempo per qualche giorno ed il sospirato abbattimento termico di circa 10°C

VENERDI' CIELO: nuvolosità irregolare con locali addensamenti associati ancora a rovesci, temporali e qualche grandinata VENTI: deboli settentrionali o a regime di brezza TEMPERATURE: oltre la media stagionale (Min. 19°C – Max 28°C) e sino a 35°C MARI: poco mossi, localmente mossi.

SABATO CIELO: nuvolosità irregolare con qualche precipitazione nelle aree interne e Salento VENTI: deboli sciroccali tendenti a rinforzare TEMPERATURE: stazionarie MARI: moto ondoso in aumento.

DOMENICA CIELO: rapido peggioramento con precipitazioni anche intense di forte intensità VENTI: moderati da libeccio con rinforzi tendenti dalla serata a ruotare a maestrale e rinforzare TEMPERATURE: stazionarie, tendenti a diminuire MARI: mossi, localmente molto mossi tendenti ad agitati.

Da LUNEDI’: tempo instabile con precipitazioni ma verso netto miglioramento per venti forti da maestrale, con abbattimento termico e clima gradevole per qualche giorno.