Un articolato piano strategico per sostenere l’innovazione

Tra gli obiettivi operativi del Piano Strategico 21 – 25 dell’Università Lum “Giuseppe Degennaro” quello relativo alla ricerca ha assunto un’importanza rilevante. Sono numerose le azioni promosse dall’Ateneo di Casamassima al fine di incentivare i programmi di ricerca nel prossimo triennio. Alcune tra quelle avviate dalla LUM sono emerse nel corso della “Notte dei ricercatori”, l’iniziativa tenutasi il 30 settembre scorso a Bari, promossa dal 2005 dalla Commissione Europea, che ha coinvolto anche quest’anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i Paesi europei e che ha visto la partecipazione per la prima volta della Libera Università di Casamassima.

Ricco il programma di iniziative che la LUM ha presentato nel corso dell’evento.

Tra questi: lo speech & Dream sul tema “Trasformazione Digitale e Nuovo Umanesimo: la centralità dell’uomo nella prospettiva dell’Impresa, del Diritto e della Medicina” che ha visto autorevoli docenti dei dipartimenti di “Management, Finanza e Tecnologia”, “Medicina e Chirurgia” e “Scienze Giuridiche e dell’impresa” dibattere e ripensare la centralità dell’Uomo nell’ambito del consolidato fenomeno della Trasformazione digitale prendendo in considerazione la prospettiva dell’Impresa, del Diritto e della Medicina, proponendo una visione di sistema.

Si è analizzata la dicotomia Uomo - tecnologia per comprendere l'idea che al centro del progresso tecnologico debbano esserci sempre le persone e quindi una rinnovata importanza dell’etica. Il concetto di Umanesimo Digitale vuole quindi ridefinire il rapporto tra Uomo e macchina e sottolineare l'unicità dell'Uomo e come il ruolo della tecnologia sia quello di aiutarlo ad ampliare le sue capacità più che di sostituirlo nelle sue funzioni.

Hanno riscosso interesse anche i dibattitti, “Mettiamoci alla prova sulle criptovalute e scopriamo il loro futuro!”, “Transizione ecologica, transizione digitale e vantaggio competitivo”, “Fake news: quali conseguenze?” e "Il (ri)ciclo dell'acqua. Migliorare resilienza, ecocompatibilità e sicurezza dei sistemi agroalimentari, attraverso la gestione sostenibile della risorsa idrica".

Inoltre i laboratori interattivi su: “Capture-the-Flag: una consapevolezza cyber a portata di umano” e "La strategia delle università per l’equità di genere: la strada da percorrere verso un’istruzione sostenibile", le iniziative parole di scienza che hanno visto i ricercatori LUM alternarsi sul palco per presentare le idee su “La gastronomia (in)sostenibile” e "Incertezza: il dato è nell'occhio di chi guarda. Comprendere e comunicare le complessità delle società digitali". Grande interesse è strato riscosso dalla presentazione dei risultati dei giovani startuppers incubati all’interno del K- HUB Knowledge Hub, l’acceleratore di idee dell’Università LUM a supporto dello sviluppo della cultura imprenditoriali tra gli studenti universitari.

Secondo la Prof.ssa Giustina Secundo, Delegata del Rettore dell’Università LUM all’Innovazione e Terza Missione, “L’Ateneo intende, giocare un ruolo chiave quale Università imprenditoriale ovvero Università partner dell’ecosistema locale, promuovendosi come motore economico e culturale per il territorio e propulsore di progresso e innovazione per la propria comunità di riferimento, favorendo il dialogo e l’interazione con i cittadini, il sistema economico e le istituzioni pubbliche e private al servizio di un percorso di innovazione della società aperto e sostenibile. In quest’ottica, l’Università LUM intende assumere nella società della conoscenza il compito di valorizzare la ricchezza delle sue competenze multidisciplinari e creare sinergie e rapporti di collaborazione e scambio con le imprese e le istituzioni del territorio a favore della creazione di valore per i propri studenti”.