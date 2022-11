Apricena, elicottero scomparso dai radar: paura per le sorti di 5 passeggeri e 2 membri dell'equipaggio. A bordo anche due bambini

Un elicottero della compagnia Alidaunia con a bordo 5 persone, più due membri di equipaggio, ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco sia a terra, sia con un elicottero di Pescara. Sull'area si è abbattuto un temporale, la speranza è che siano state perse le comunicazioni proprio a causa del maltempo. A bordo, a quanto si apprende, ci sono una famiglia inglese, composta da madre, padre, due bambini, e un'altra persona, un medico italiano, dottor De Girolamo, medico di guardia alle Tremiti che rientrava a fine turno, il pilota Luigi Ippolito e il co-pilota Andrea Nardelli. Al momento risultano tutti dispersi.

L'elicottero era partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti (San Domino) e sorvolava la zona di Apricena quando è svanito al controllo. Si teme quindi che possa essere caduto sulla terraferma. La visibilità nella zona è scarsissima. Secondo quanto si apprende dalla compagnia, dall’elicottero non è stato emesso alcun segnale di emergenza. Le battute di ricerca si stanno concentrando tra terra e mare nella zona tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico, sempre nel Foggiano. L’elicottero appartiene alla ditta 'Alidaunia' ed è un A109. Alle ricerche in zona partecipano anche un elicottero della Polizia di Stato decollato da Bari Palese, e l'Aeronautica Militare, con un HH139 dell'84° CSAR del 15º Stormo alzatosi in volo da Gioia del Colle. Coinvolti anche 40 militari dell’arma, tra cui i reparti speciali dei «Cacciatori di Puglia» che stanno raggiungendo le zone più impervie del promontorio del Gargano e ci sono anche tre elicotteri dei Carabinieri che sorvolano l'intera zona.