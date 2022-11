Elicottero precipitato nel Foggiano, Emiliano: «È un momento terribile»

BARI - «Non ho parole sufficienti per descrivere questa tragedia: è un dolore immane», con queste parole il governatore Emiliano ha commentato l'incidente avvenuto nel Foggiano in cui hanno perso la vita 7 persone a bordo di un elicottero precipitato vicino Apricena. Il presidente della Puglia ha lasciato il corteo della pace a Roma appena ricevuta la notizia del ritrovamento del velivolo e si sta recando a Foggia, per stare vicino a tutte quelle persone che in questo momento stanno vivendo momenti di angoscia molto profonda e a coloro che hanno effettuato le ricerche e che dovranno gestire questa fase molto dolorosa e complessa dal punto di vista umano.