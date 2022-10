Il volo Foggia-Milano sfonda quota 100 nel fine settimana

Il volo Foggia-Milano sfonda quota cento e per due volte negli ultimi due giorni. E’ accaduto venerdì 28 ottobre con 102 passeggeri prenotati da diversi giorni sul volo in partenza da Malpensa, numero poi salito a 117 all’imbarco con la vendita last-minute dei posti ancora disponibili. Accadrà anche questa sera e sempre sul Milano-Foggia delle ore 21: «oltre cento» i passeggeri prenotati, informa la compagnia, dato comunque in progressiva crescita dal momento che ci sono ancora una ventina di posti disponibili sulle fasce più alte di prezzo. Era prevedibile l’impennata di Ognissanti, in prossimità del primo ponte festivo e puntualmente si è verificata. Seguendo la stessa scia la Lumiwings informa di avere già ricevuto prenotazioni «intorno ai 70 passeggeri» sul Foggia-Milano Malpensa del 2, 4 e 6 novembre con possibilità di lievitazione del dato in prossimità del decollo. Anche per i voli dal Gino Lisa (soggetti ancora alla limitazione dei 110 passeggeri a causa di una penalizzazione sulla pista), sarebbe il primo superamento di «quota cento» sul collegamento di linea dalla base di partenza.

A un mese dalla ripresa dei voli (30 settembre), numeri dunque in positivo per lo scalo foggiano che viaggia con una media di 54 passeggeri a tratta. La Lumiwings si dice «soddisfatta», non ci sono invece commenti da parte di Aeroporti di Puglia che dovrebbe tirare le somme del primo mese di esercizio nei prossimi giorni. Grazie ai social parlano invece i passeggeri. Diverse segnalazioni sul sito della compagnia da centri come Isernia, Benevento, Melfi: nella gran parte dei casi si tratta di lamentele di cittadini residenti in quei comuni per il volo del mattino alle ore 7 che vorrebbero venisse spostato «almeno di un’ora» per non essere costretti a svegliarsi nel cuore della notte per raggiungere Foggia. E’ significativo notare come cominci a funzionare - anche se parliamo di indizi al momento molto flebili - quell’idea di network intorno al Gino Lisa che se funzionasse davvero permetterebbe allo scalo di assumere quel ruolo di hub di riferimento di un’area vastissima. Parliamo di regioni come il Molise, la provincia del Sannio e il Melfese fino al Potentino che troverebbero naturale gravitare sulla Capitanata per i loro spostamenti (con i treni da Potenza questo già accade) sfruttando la ferrovia e l’autostrada A16 sulla Foggia-Benevento. Non ci sono dati che al momento suffraghino questa tesi, ma una minima percentuale di passeggeri del Foggia-Milano potrebbe arrivare proprio da quelle aree. Naturalmente un’analisi dei flussi sarebbe funzionale anche a eventuali modifiche degli orari dei voli.

Sulla base di queste indicazioni resta in piedi l’ipotesi di istituzionalizzare il volo Foggia-Milano per 5/6 giorni a settimana, ipotesi al vaglio di Aeroporti di Puglia. Lumiwings vorrebbe provare a ottenere lo slot sul city airport di Linate dalla prossima programmazione estiva (marzo 2023), ma sarà un’impresa considerando che a Linate ci sono già diciotto movimenti a ora e una lista d’attesa di richieste di slot altrettanto lunga.