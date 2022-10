SAN NICANDRO GARGANICO (Foggia) - Le telecamere di videosorveglianza immortalano un gruppo di ragazzi che sfasciano le giostre del parco giochi e il sindaco li pubblica su Facebook con una promessa: identificheremo loro e i genitori e poi li denunceremo.

Matteo Vocale è determinato. «In questo video, uno dei tanti ripresi dalle nostre telecamere e opportunamente modificato per oscurare i volti riconoscibili, si vede chiaramente come e chi rompe i giochi al Parco S. Michele» esordisce sul post. «I soliti idioti, "sarchioni" per dirla alla sannicandrese - continua - usano le giostrine dei bambini nel peggiore dei modi. Ho mandato i vigili e, come per incanto, tutti scappati».

«Questi imbecilli, qualche volta - spiega - hanno anche girato le telecamere per non essere ripresi. Ebbene, adesso procederemo ad identificare questi balordi e i loro genitori che, dov'è possibile, pagheranno i danni. Una sola cosa, voi e pure i vostri genitori: vergognatevi!»