Spacciavano nella villa comunale, tre arresti a Vico del Gargano

VICO DEL GARGANO - Spacciavano stupefacenti nella piazza principale e nella villa Comunale di Vico del Gargano (Foggia). E’ quanto accertato dai carabinieri che hanno arrestato due uomini di 64 e 58 anni e una donna di 36, tutti accusati dei reati di detenzione e cessione di stupefacenti in concorso. Le indagini partite ad agosto 2021 e conclusesi a dicembre dello stesso anno, hanno permesso di monitorare 172 episodi di spaccio, prevalentemente cocaina. In alcuni casi i clienti giungevano anche dalla vicina città di San Nicandro Garganico. Inoltre sono state sequestrate numerose dosi sempre di cocaina; in particolare 60 grammi già pronti per lo spaccio e 110 grammi che dovevano essere ancora «tagliati». L'indagine prende il nome di «Tulipano nero» dal nome con cui si faceva chiamare uno dei tre indagati.