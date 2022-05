San Severo, in macchina e nel box quasi 3kg di droga, tra cocaina e hashish: arrestato 40enne

SAN SEVERO - Oltre due chili di hashish e 600 grammi di cocaina del valore commerciale di 150mila euro, sono stati sequestrati dai poliziotti in una operazione antidroga a San Severo (Foggia). Un quarantenne del posto proprietario di un garage è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante una prima perquisizione i poliziotti hanno recuperato all’interno di un veicolo 1,3 chilogrammi di hashish La droga era divisa in panetti. Rinvenuto anche un bilancino di precisione. Mentre nel corso di una seconda perquisizione all’interno di un box, nascosti in un mobile sono stati ritrovati un altro chilogrammo di hascisc e 600 grammi di cocaina. L’intera quantità di sostanza stupefacente, quasi tre chilogrammi, qualora fosse stata immessa sul mercato, avrebbe permesso di ricavare oltre 12mila dosi.