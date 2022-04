«Le più belle frasi di Osho», la musica e la satira a Foggia

FOGGIA - È affidato alla satira il giro di boa del cartellone della settima edizione di «Musica Felix», giunto al quarto di otto appuntamenti. Dopo i seguitissimi ed applauditissimi appuntamenti dedicati a Renato Carosone, Pier Paolo Pasolini e la fortuna musicale delle Quattro Stagioni da Vivaldi a Richter, venerdì 8 aprile all’Auditorium di Santa Chiara di Foggia è di scena Federico Palmaroli, il 47enne giornalista romano autore della pagina satirica social «Le più belle frasi di Osho», che vanta più di quattrocentomila followers su Instagram e oltre un milione di like su Facebook. Di recente, la pagina ha uno spin off televisivo, la serie «Il Santone», con Neri Marcoré e altri grandi attori del panorama italiano, disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

La bonaria presa in giro del pensiero del mistico indiano Osho Rajneesh (che peraltro dava un grande valore all’umorismo) si traduce nell’uso di foto dell’attualità con esilaranti didascalie, quasi sempre romanesche: anche se la fa da padrone la politica, non c’è campo, dal calcio alla mondanità, che sfugga all’ironia di Palmaroli, sempre divertente e mai violenta o volgare. Lo spettacolo presenta un best of delle vignette uscite in questi anni privilegiando, naturalmente, l’attualità. Con Palmaroli il Furano Saxophone Quartet, composto da Antonio Bruno, sax soprano Matteo Quitadamo, sax contralto, Alberto Napolitano, sax tenore, Marco Destino, sax baritono, che impreziosirà la serata con musiche appositamente arrangiate per questa particolare formazione musicale da Alberto Napolitano. La rassegna Musica felix, organizzata dalla Fondazione Apulia felix Onlus in collaborazione con l’Associazione Musica Civica, gode del supporto della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

Ingresso con abbonamento o con biglietto in vendita, secondo le disponibilità di posti, all’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 - Foggia) dalle ore 19 di venerdì 8 aprile al costo di 12 euro. Ingresso ore 19.30, inizio spettacolo ore 20.