Vieste, nel centro turistico un autonoleggio dedito alle truffe

Vieste - In un centro turistico di Vieste la sede di una attività di autonoleggio con veicoli utilizzati per commettere truffe.

È stato denunciato dalla Polizia stradale di Vieste un uomo originario di Napoli, titolare di un autonoleggio e compravendita di veicoli. A lui si è arrivati dopo la denuncia di una persona che era rimasta vittima della cosiddetta «truffa dello specchietto».

Risaliti all'intestatario dell'autovettura con cui era stata commessa la truffa, si è scoperto che apparteneva a una società di autonoleggio con sede all'interno di un centro turistico, cui potevano accedere solo persone autorizzate e quindi non idonea ad ospitare un'attività del genere.

La società aveva la disponibilità di circa 40 veicoli, tutti gravitanti in Campania, ed erano messi a disposizione - sostengono gli investigatori - di soggetti che le utilizzavano per commettere illeciti amministrativi, quali mancati pagamenti dei pedaggi autostradali, e penali. Il titolare della società è stato quindi denunciato per i reati di truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica.

Al Comune di Vieste è stato chiesto di revocare i provvedimenti emanati in favore della società sulla base della falsa documentazione presentata. Disposto pure il sequestro preventivo dei veicoli nella disponibilità dell'impresa.