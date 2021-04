I tulipani di Cascina Savino arrivano anche al Lastaria di Lucera

FOGGIA - Consegnati anche al plesso Lastaria di Lucera dai corrieri del sorriso, i Clown Dottori dell’Associazione “Cuore Foggia”, i tulipani di Cascina Savino.

E’ stato un momento molto intenso ed emozionante per tutti i pazienti, che hanno ricevuto una nota di colore e di gioia in segno di speranza e di benessere, per gli operatori sanitari, in questo periodo così impegnativo e di duro lavoro.

I tulipani sono stati consegnati nei reparti del Dipartimento Medico, Geriatrico e Riabilitativo, Direttore Dott. Massimo Zanasi, nella Lungodegenza, Dirigente Responsabile Dott. Luigi Ariano, nel Day – Service Oncologico, Dirigente Responsabile Dott. Maurizio di Bisceglie, del Dipartimento Oncoematologico, Direttore Dott. Giuseppe Bove.

Grande è stata l’accoglienza da parte di tutti i sanitari ai Clown Dottori dell’Associazione “Il Cuore Foggia”, presieduta da Jole Figurella, che hanno augurato a tutti il rifiorire di una vita serena e soprattutto di una normalità ormai tanto agognata.