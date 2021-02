A Biccari si vendono case a 1 euro: Cnn ne parla e il sindaco riceve 20mila richieste

FOGGIA - Boom di richieste per le case a Biccari, piccolo comune italiano in provincia di Foggia, che si è ritrovato sotto i riflettori di CNN e Forbes dopo che il Comune ha messo in vendita delle case al costo di 1 euro, se in stato di abbandono, e tra i 13/15.000 euro se già sistemate. A seguito dell'iniziativa lanciata dal sindaco Gianfilippo Mignogna con l’obiettivo di provare a ripopolare il borgo pugliese e far ripartire l’economia del territorio, la notizia ha fatto il giro del mondo e sono già 20mila le mail arrivate al sindaco, dopo un servizio in tv della Cnn.

"Siamo stati inondati di richieste - ha detto all'emittente il primo cittadino, Gianfilippo Migogna - molti ci hanno mandato lettere toccanti per spiegarci perché vogliono comprare qui una casa e far parte della nostra comunità, allegando anche loro foto per presentarsi. Alcuni hanno storie personali affascinanti, legate al nostro territorio e alla sua storia di emigrazione". Come altri paesini disabitati d'Italia, Biccari offre case da ristrutturare ad un euro, ma molti sono interessati alle abitazioni in buono stato, che vengono comunque vendute a molto poco, con prezzi a partire da 7500 euro. Si sono fatte avanti persone di tutti i tipi e da tutto il mondo: scrittori, medici, registi, cuochi, famiglie con bambini.

Ci sono persone come Tony Colanardi, proprietario di una fabbrica di vernici in Ontario, il cui padre emigrò in Canada proprio da Biccari, che vuole tornare nel paese per le vacanze. Gli olandesi Tome ed Ellen Jannick sono pronti a trasferirsi subito con i bambini, anche grazie alle possibilità dello smart work. Hanno una società che si occupa di sostegno allo sviluppo sostenibile di piccole comunità e sono pronti a condividere la loro esperienza. L'italo brasiliano Eduardo Bergonzoni Junqueira è originario della Toscana. E si dice pronto a lasciare Sao Paulo per stabilirsi a Biccari, dove vuole applicare le sue conoscenze informatiche allo sviluppo di turismo e agricoltura.