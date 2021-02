Biccari, vendita case a 1 euro. Il sindaco: «Giunte già 7mila mail da tutto il mondo»

BICCARI - Case in vendita da uno a 15 mila euro, nel cuore di un borgo pugliese che cerca così di ripopolarsi e rilanciarsi.

L’iniziativa del Comune di Biccari, in provincia di Foggia, raccontata recentemente dalla Cnn sul suo sito Travel, è destinata ad aver successo dal momento che - spiega il sindaco Gianfilippo Mignogna - in Municipio sono arrivate in pochi giorni 7.000 mail provenienti da Stati Uniti, Inghilterra, Belgio, Olanda e anche da Sudamerica.

«Vogliamo provare a mettere in vetrina le caratteristiche abitazioni del nostro centro storico, sfitte o abbandonate dai proprietari per diversi motivi - afferma Mignogna - riteniamo che sia un’opportunità importante per far arrivare nuove persone e mettere in moto piccoli circuiti economici sul territorio. Biccari - continua - si presta a questo tipo di attività perché ha già dato prova di essere una comunità operosa e accogliente».

Ad attrarre potenziali acquirenti dall’estero, secondo il primo cittadino, la possibilità di trascorrere del tempo in un piccolo borgo italiano, di goderne la qualità della vita, il buon cibo, e anche la "lentezza" che fa parte dello stile di vita dei comuni italiani più piccoli. «E la decisione di promuovere il progetto direttamente negli Stati Uniti, grazie all’articolo su Travel appunto, ma anche in Sudamerica, attraverso Argentina per il mondo, si è rivelata - sottolinea Magnogna - una carta vincente per il successo dell’iniziativa».

Con Buenos Aires, in particolare è allo studio un progetto per portare a Biccari giovani in smart working, per temporanee residenze nel comune.