Foggia, resta in carcere 23enne pescarese trovato in A14

FOGGIA - Resta in carcere, dopo la convalida dell'arresto, il 23enne pescarese trovato in possesso di 1,5 kg di marjuana lo scorso 8 dicembre dai poliziotti della sottosezione autostradale di Foggia presso il casello autostradale di Poggio Imperiale.

L’arresto, come detto, dopo l’interrogatorio di garanzia, è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Foggia. L’arrestato è stato anche sanzionato per inosservanza delle norme atte al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, in quanto senza una valida giustificazione, si spostava dalla regione Abruzzo (zona rossa) alla Puglia.

Il giovane nascondeva la droga nel bagagliaio: al suo interno fu rinvenuta una valigia che conteneva 7 involucri in cellophane termosaldati, contenenti marijuana.