Rubò oro a un'anziana malata in clinica: arrestato 34enne nel Foggiano

Si è introdotto nella casa di cura per anziani «San Michele» di Manfredonia (Foggia) e ha rubato oggetti preziosi ad una paziente gravemente malata. È quanto ha accertato la polizia, che ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 34enne del posto, accusato di essere l’autore di una serie di furti compiuti di notte verso la fine dell’estate, in abitazioni di persone anziane e ammalate, mentre dormivano. Le indagini della polizia hanno anche individuato una complice del 34enne, ora indagata per ricettazione. E’ stata recuperata parte della refurtiva, preziosi e monili in oro riconsegnati alle vittime.