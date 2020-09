Foggia, ramo cade da albero su auto in sosta: danni e nessun ferito

Un grosso ramo di albero di platano è caduto questa mattina poco dopo le 9.45 a Foggia, in corso Giannone, danneggiando un'auto in sosta. Si tratta di una Fiat Panda: per fortuna al momento dell'impatto il conducente non c'era, e non ci sono feriti, ma il veicolo è stato danneggiato.

(foto Maizzi)