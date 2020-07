Foggia, aggredisce poliziotti e sputa ai passanti: arrestato ghanese 35enne

FOGGIA - Un cittadino ghanese di 35 anni è stato arrestato dalla polizia di Foggia, con l’accusa di resistenza pubblico ufficiale. E’ stato individuato ieri pomeriggio nel centralissimo corso Vittorio Emanuele II dopo le segnalazioni di alcuni passanti, aggrediti e presi a sputi dall’uomo.

All’arrivo dei poliziotti il ghanese ha sferrato calci e pugni contro gli agenti, ma è stato poi bloccato e perquisito. Addosso gli sono stati trovati 5 cellulari e un coltello da cucina, dalla lama lunga 25 centimetri. Poco prima dell’arresto, aveva danneggiato il portone di ingresso di un’abitazione e sputato addosso anche alla proprietaria di casa in via Manzoni; successivamente si era recato in un negozio in Piazza Mercato e lì, dopo aver chiesto delle mascherine e dei guanti, ha inveito contro la commessa, sputando anche lì, sul bancone dell’attività commerciale, e cercando di abbassarsi i pantaloni.