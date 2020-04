Lucera, fiamme distruggono auto di commerciante

LUCERA - È quasi certamente di natura dolosa l’incendio che ha parzialmente distrutto l’autovettura di un commerciante di telefonia di Lucera.

È quanto accertato dai carabinieri che ieri sera sono intervenuti in via Ferrone, nel comune Foggiano, per il rogo di un’Audi A6. Sul posto i militari hanno ascoltato il proprietario del veicolo che ha dichiarato loro di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. A quanto si apprende l’auto era parcheggiata sotto l'abitazione della vittima. È' stato un passante che, notate le fiamme, ha immediatamente allertato il proprietario. Lo stesso poi ha spento autonomamente il rogo. L’incendio ha danneggiato solo una parte del vano motore. Un valido aiuto alle indagini potrà fornirlo la visione delle telecamere di sicurezza della zona.