Frode a Cerignola, GdF sequestra 4mila confezioni di gel igienizzante mani

La Guardia di Finanza ha perquisito la sede di una società a Cerignola (Fg) e ha sequestrato oltre 4mila confezioni di gel igienizzante per le mani commerciato in maniera fraudolenta.

Quest'intervento fa seguito alle attività di perquisizione svolte lo scorso 9 marzo sempre dalle Fiamme Gialle baresi in 22 Comuni (Acquaviva delle Fonti, Altamura, Andria, Bari, Bitonto, Capurso, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia e Toritto), che avevano permesso di sequestrare oltre 30mila prodotti (mascherine protettive, gel e salviette per le mani) per un valore commerciale di circa 220mila euro. In quel contesto era stato accertato, tra l’altro, che alcune imprese - principalmente operanti nei settori della produzione di cosmetici e del commercio all’ingrosso e al dettaglio, anche online, di saponi, detersivi, profumi, erboristeria e ferramenta - offrivano gel e salviette igienizzanti per le

mani presentandoli con scritte e simboli ingannevoli sulle confezioni, come prodotti con azione disinfettante.

I 4mila flaconi di gel igienizzante sequestrati a Cerignola avrebbero fruttato un guadagno di circa 40mila euro.