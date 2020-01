Foggia, ghanese si impicca: in tasca cellulare e mappa di Marsiglia

La polizia di Foggia è intervenuta ieri pomeriggio nei pressi di un autoparco sulla SS16, a 8km da Foggia, dopo che un cittadino proprietario di un terreno adiacente, aveva lanciato l'allarme per la presenza di un uomo impiccato a un albero. Gli agenti hanno verificato la presenza del giovane: i medici del 118, intervenuti, ne hanno constatato immediatamente il decesso, per impiccagione. Non aveva addosso documenti: in tasca solo un cellulare e una cartina della città di Marsiglia. Il ragazzo è stato poi identificato tramite le impronte digitali: si trattava di un cittadino del Ghana, di 33 anni, con permesso di soggiorno in scadenza ad aprile prossimo. La salma è stata trasportata nell'obitorio di San Severo (Fg).