Donne ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi: tre arresti nel Foggiano

Hanno costretto un gruppo di donne a prostituirsi a Marina di Lesina, riducendole in schiavitù e utilizzando metodi che gli investigatori definiscono particolarmente crudeli. Per questo tre uomini di nazionalità bulgara e polacca sono stati arrestati dalla Polizia a Foggia. L’accusa nei loro confronti è di associazione a delinquere finalizzata alla tratta, riduzione e mantenimento in schiavitù di un gruppo di ragazze bulgare.

Nel corso delle indagini, a cui hanno preso parte anche gli agenti della Polizia Stradale di Campobasso, sono emersi episodi di particolare efferatezza e crudeltà nei confronti delle vittime. I particolari dell’operazione verranno forniti nel corso di una conferenza stampa.

A quanto si apprende, le donne costrette a prostituirsi, almeno dieci, venivano minacciate di morte, picchiate, e legate con cavi elettrici.

In carcere sono finiti due cittadini bulgari, ai domiciliari invece una donna polacca. Di grande aiuto alle indagini sono state le testimonianze di alcune vittime