Cerignola, picchiano le conviventi (uno la pesta per strada): arrestati due uomini

Due cerignolani di 31 e 44 anni, entrambi vecchie conoscenze delle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti delle rispettive conviventi.

Il primo è stato arrestato poco dopo un litigio in casa con la donna che aveva aggredito fisicamente provocandole lesioni in diverse parti del corpo giudicate poi guaribili in cinque giorni. Ai militari intervenuti presso la donna ha raccontato una lunga serie di minacce, violenze psicologiche e fisiche patite per mano del convivente, che l’avevano portata a vivere in uno stato di grave paura e preoccupazione per la propria incolumità fisica. Da qui l'arresto del 31 enne rinchiuso nel carcere di Foggia.

Sempre nella città ofantina, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un 44enne che nel corso di una lite avvenuta in strada aveva picchiato la sua convivente, poi finita al pronto soccorso. All’arrivo dei militari, che hanno subito

raccolto le dichiarazioni della donna e di alcuni testimoni, ricostruendo poi anche altri episodi di aggressioni subite dalla vittima, il 44enne si è scagliato fisicamente contro un Carabiniere, colpendolo ad una gamba con un calcio, procurando anche a lui una lesione giudicata guaribile in cinque giorni. Immobilizzato il 44enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere di Foggia.