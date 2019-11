Cerignola, trasportavano 20 braccianti stipati su un furgone: arrestati in 2

i carabinieri di Cerignola (Fg) hanno arrestato un senegalese di 25 anni e un gambiano di 22, entrambi incensurati. Mentre erano impegnati in un posto di blocco lungo la SP 83, hanno intimato l'alt al conducente di un furgone Iveco Daily che però non si è fermato, innescando un inseguimento pericoloso e prolungato. A un certo punto il mezzo si è fermato, in località Torricelli, e ne sono scesi circa una ventina di uomini, probabilmente braccianti agricoli africani. I due seduti al volante e al posto del passeggero sono però stati inseguiti a piedi dai militari e bloccati. È stato necessario perfino l'utilizzo dello spray al peperoncino. Sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e portati nel carcere di Foggia: il conducente, sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, è anche risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato segnalato alle Autorità competenti per l'espulsione. All'interno del furgone, sequestrato perché senza assicurazione, c'erano contenitori di plastica con ogni probabilità utilizzati per la raccolta delle olive.