Foggia maxi rissa in centro con mazze e spranghe: sette arresti e due feriti

Sette persone sono state arrestati a Foggia in seguito ad una violenta rissa avvenuta la scorsa notte in via Bagnante, in pieno centro cittadino. Due persone sono finite in ospedale a seguito delle percosse ricevute. I due feriti non sono in pericolo di vita. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori che stanno anche cercando di capire le motivazione che hanno scatenato la rissa. Pare che nella violenta colluttazione non siano state utilizzate mazze o spranghe. Al momento vige il massimo riserbo da parte dei carabinieri di Foggia intervenuti per sedare la rissa. Al vaglio dei militari anche le numerose telecamere per la videosorveglianza posizionate nella zona.