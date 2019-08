Lega, scoppia il bubbone a Foggia: espulsioni e «sassolini». Arriva il nuovo segretario

Scoppia il caso Lega a Foggia e nel partito di Salvini sembra acuirsi sempre di più la frattura fra quelle che sono indicate come due fazioni . Dopo le nomine in giunta comunale che hanno scatenato le polemiche, il partito di Salvini ha espulso i consiglieri comunali di Foggia Massimiliano Di Fonso, Alfonso Fiore e Liliana Iadarola per l'atteggiamento di questi ultimi giorni che «non rispetta i principi ed i valori della Lega e non rappresenta la visione condivisa nel partito», hanno affermato Luigi D’Eramo e Giovanni Riviello Segretario e Vice Segretario Regionale della Lega Salvini Premier Puglia

La questione dei tre consiglieri allontanati (loro si definiscono autosospesi) ha dato l'assist all'ex segretario regionale, nonchè eurodeputato, Andrea Caroppo: «Esprimo sorpresa per quanto è accaduto e sta accadendo in queste ore a Foggia in ordine alla individuazione degli assessori della Lega», afferma Caroppo. «Per un anno ho svolto l’incarico di segretario regionale del partito e ho sempre pensato che reazioni istintive, che culminano in inopportuni allontanamenti di fatto, non siano il modo migliore per determinare un clima costruttivo e di crescita. Nè ho condiviso il precipitoso atteggiamento tenuto nei confronti del sindaco di Apricena, Antonio Potenza, senza nemmeno attendere il giusto vaglio di taluni provvedimenti giudiziari che difatti sono stati annullati».

Intanto, il neo Segretario regionale della Lega, On. Luigi D’Eramo, su proposta del responsabile politico per la provincia di Foggia Daniele Cusmai ha nominato - quest’oggi - Segretario cittadino di Foggia l’Avv. Antonio Vigiano.

1Antonio Vigiano - dichiara Cusmai - è da tempo nelle fila del nostro partito di cui è stato consigliere comunale e ne è attivo militante, sempre disponibile alla collaborazione e alla volontà di fare squadra per poter raggiungere i migliori risultati. In un momento in cui i particolarismi e gli interessi personali tendono a prevalere, una figura come Antonio Vigiano, sempre impegnato nell’associazionismo e nel sociale, sicuramente contribuirà alla costruzione della Lega che vogliamo, nella quale vince la squadra e mai il singolo».

“Grazie al grande lavoro e umiltà di Matteo Salvini abbiamo grande consenso e fiducia tra la gente; la città di Foggia - sottolinea l’on Luigi D’Eramo - rappresenta per la Lega in Puglia uno dei centri con maggior consenso elettorale ed affetto per il nostro leader».