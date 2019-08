Cerignola, cc sequestrano furgone con 15 braccianti: conducente guidava con patente falsa

I carabinieri di Cerignola (Fg) nel corso di un controllo hanno bloccato sulla SS16, in località San Samuele di Cerignola un furgone Ford Transit. Sul veicolo fatiscente e omologato per il trasporto di 9 persone, viaggiavano stipati 15 braccianti rumeni, tra cui il conducente. Il veicolo è stato sequestrato e l'uomo, un 30enne, denunciato per aver esibito una patente di guida falsificata. Nei suoi confronti sono scattate anche sanzioni amministrative per 5000 euro complessivi.