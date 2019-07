Cerignola in Sound: il contest per emergenti e il gran finale con i Gemelli Diversi

Non solo un contest dedicato ai cantanti e musicisti emergenti ma anche le hit, tutte da ballare, selezionate da Radio 105 e i grandi successi dei Gemelli Diversi. Tutto questo e molto altro ancora sarà il Cerignola In Sound, una grande festa della musica pensata per quanti vorranno vivere una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Tante le sorprese e le novità che aspettano quelli che il prossimo 25 luglio arriveranno a Cerignola per la prima edizione di una manifestazione realizzata grazie alla sinergia tra pubblico e privato, che hanno unito le forze per dare, da un lato, un’opportunità importante ai talenti emergenti, e per creare, dal'altro, un momento di aggregazione e puro spettacolo.

«Eventi che possano valorizzare i giovani artisti del territorio regalando loro una vetrina importante sono sempre ben accetti dalla nostra Amministrazione che ha da subito accolto con entusiasmo questa grande opportunità – spiega il sindaco di Cerignola Francesco Metta - Ringrazio l’intera organizzazione, la Gf Management, Radio 105 e quanti si sono prodigati per portare a Cerignola un momento artistico così importante».

Si inizierà il 24 luglio con la selezione dei cantanti e musicisti da parte della giuria. Sono ammessi candidati di qualsiasi nazionalità di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Le selezioni si svolgeranno dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 a Palazzo Fornari. I candidati dovranno compilare una scheda di partecipazione, una liberatoria per i dati personali (la stessa dovrà essere sottoscritta dai genitori per i concorrenti minorenni) , dovranno consegnare al fonico le basi musicali su chiavetta USB. Coloro che supereranno la prima selezione, passeranno alla fase successiva in programma il 25 luglio alle 19 in Piazza della Repubblica, dove saranno selezionati i tre finalisti che si esibiranno sul palco a partire dalle ore 20.00.

Al vincitore, l’amministrazione comunale nella persona dell’assessore Debora di Nauta consegnerà un attestato che consentirà di esibirsi durante le varie manifestazioni organizzate dal Comune di Cerignola.

Subito dopo entrerà nel vivo la festa in piazza con I Love Formentera, il travolgente dance party targato Radio 105 che farà ballare anche la piazza di Cerignola con le hit più belle di questa estate selezionate da Roberto Milani e Paolino. Subito dopo, sul palco, il concerto dei Gemelli Diversi a conclusione di una grande festa della musica.