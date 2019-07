Auto in fiamme sulla A14 dopo tamponamento: una 34enne estratta viva dalle lamiere

Una donna coinvolta in un incidente stradale sull'autostrada A14, nel territorio di competenza del comune di Foggia, rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto in fiamme, è stata salvata dalla Polstrada. È accaduto tutto il 19 luglio scorso, intorno alle 20.45, in carreggiata Sud al km 574. La pattuglia giunta sul posto ha constatato che c'era stato un tamponamento tra un mezzo industriale e un'auto: la macchina si era accartocciata e aveva cominciato a prendere fuoco, con la conducente ancora tra le lamiere. Le fiamme divampavano, con il rischio di esplosione, ma i soccorritori, Polstrada, 118 e Vigili del Fuoco, sono riusciti a tirare fuori la donna, una 34enne di Sassuolo, che si stava dirigendo in vacanza nel Brindisino. La donna è stata trasportata agli Ospedale Riuniti di Foggia in prognosi riservata.