Camion in fiamme nel Foggiano: deviazioni sulla SS16

Rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la strada statale 16 tra Foggia e Carapelle, a causa di un camion in fiamme. Il tratto della statale è stato chiuso e la circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per alcune ore.

L’incendio è divampato intorno alle 7 per cause in corso di accertamento, pare per il surriscaldamento di un pneumatico: ha avvolto il mezzo pesante e il carico di merci che trasportava, angurie destinate al mercato tedesco.

Sul posto hanno lavorato diverse squadre dei Vigili del fuoco e i Carabinieri hanno compiuti i rilievi dell’incidente.