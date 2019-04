Edicola di Biccari contro Feltri: «Noi siamo eleganti e non vendiamo Libero»

FOGGIA - Un cartello affisso sulla saracinesca di una edicola di Biccari, sui Monti Dauni, in risposta alle offese rivolte ai foggiani da Vittorio Feltri: «In questa edicola di Biccari, siccome siamo 'eleganti' non vendiamo il quotidiano Libero di Feltri», scrive ironicamente l'edicolante Vincenzo Onorato. A darne notizia è il sindaco del paese Gianfilippo Mignogna con un messaggio su Facebook: «Stima, affetto ed appoggio incondizionato al mio amico Vincenzo Onorato, edicolante del nostro paese, che decide di rispondere alle offese di Feltri a tutti i foggiani nel modo più "elegante" possibile: non vendendo Libero. Applausi».

Continuano così a infiammare le polemiche nei confronti delle dure affermazioni del direttore di Libero sulle origini foggiane del premier Conte.

Nei giorni scorsi sia il sindaco di Foggia Franco Landella che la Curva Nord del Foggia Calcio avevano replicato con un velo di ironia alle offese del giornalista bergamasco.