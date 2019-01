Università Foggia, un master contro il cyberbullismo

Cos’è più inquietante, più malvagio e più dannoso del bullismo? Senza dubbio il cyberbullismo, che agisce e colpisce in modo subdolo, soggiogando le vittime in un gioco del silenzio che può non essere mai percepito da genitori, insegnanti e quanti, compresi gli amici ed i compagni, potrebbero aiutare chi ne è colpito. Le persecuzioni veicolate dalla rete rientrano nell’ormai vastissimo ambito delle cosiddette dipendenze senza sostanze, vere e proprie schiavitù che possono portare ad un epilogo tragico se non spezzate il prima possibile. Decisivo al riguardo il ruolo di figure dotate di una formazione specifica, quella che può arrivare dal Master di I livello in “Cyberbullismo e tecnodipendenze” dell’Università di Foggia, che ha fissato una nuova data di scadenza per l’ammissione: l’8 marzo 2019. La riapertura dei termini stabilita da UniFg fissa al 22 marzo invece la nuova scadenza per l’immatricolazione.



Il corso di alta formazione, uno dei pochi in Italia nel settore, ha fra gli obiettivi quelli di formare esperti nel campo dei nuovi scenari delle tecnodipendenze e del cyberbullismo, nelle forme di trattamento e di prevenzione e nelle modalità di organizzazione e gestione di servizi ed interventi. Con l’attività formativa si punterà a far raggiungere conoscenze approfondite di tecnodipendenze e cyberbullismo con i loro sviluppi; delle più efficaci forme di prevenzione e di trattamento; degli strumenti idonei e delle pratiche centrate sull’utente ispirate ai principi di efficienza ed efficacia e scientificamente basate. Gli allievi verranno anche formati al possesso di adeguate competenze e strumenti per la promozione di un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali; allo sviluppo di competenze relazionali; alla conoscenza dell’organizzazione e della gestione dei servizi e degli interventi.



La figura professionale formata dal Master potrà svolgere ruoli di consulenza nella gestione dei comportamenti maladattivi; consulenza nell’uso consapevole delle tecnologie digitali; coordinamento di servizi sulla base dei bisogni degli utenti nel settore delle tecnodipendenze e del cyberbullismo; supervisione dei progetti di intervento assistenziale e socio-sanitario rivolti alle tecnodipendenze e al cyberbullismo; facilitazione nelle relazioni familiari ed extrafamiliari.

Il Master ha durata annuale, 1.500 ore complessive, pari a 60 crediti formativi. Previste esercitazioni, esperienze dirette con stage e prova finale. Il Master è rivolto a tutti coloro che siano in possesso di una laurea di I livello, di una laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento. Iscrizioni esclusivamente in modalità online, attraverso il portale Esse3 dell'Università degli Studi di Foggia raggiungibile all’indirizzo: https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do, entro l’8 marzo 2019. Ulteriori informazioni presso l’Area Didattica e Alta Formazione, Servizio Alta Formazione, telefoni 0881-338312-338352, e-mail: altaformazione@unifg.it.