Un furgone su cui si trovavano otto stranieri che probabilmente era stati sfruttati nei campi è stato sequestrato dalla polizia a Cerignola, nel Foggiano, nel corso di controlli anticaporalato. Il conducente del mezzo è stato denunciato per intermediazione illecita di manodopera. E’ il risultato dell’ennesimo controllo compiuto dalle forze di polizia dopo i due incidenti stradali avvenuti all’inizio di agosto in provincia di Foggia in cui sono morti 16 braccianti.

I giovani che si trovavano sul furgone, alla vista dei poliziotti, sono fuggiti mentre il presunto caporale, un 32enne della Costa d’Avorio, è stato bloccato e denunciato. Sul veicolo sono stati trovati due quaderni sui quali erano appuntate date e cifre relative all’attività lavorativa svolta da altri migranti connazionali, registri di cui il conducente non ha saputo dare una spiegazione.