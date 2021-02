Ue a Puglia, basta ritardi, serve soluzione per fondi a rischio

BRUXELLES - La Commissione europea "sta verificando" se ci sono le condizioni per evitare il disimpegno automatico di 200mln di euro di fondi per Sviluppo rurale della Regione Puglia "e quale importo oggetto del disimpegno possa essere esentato". Lo ha scritto il commissario all'agricoltura Janusz Wojciechowski rispondendo agli eurodeputati salentini Paolo De Castro e Raffaele Fitto, che lo avevano sollecitato a trovare una soluzione per evitare la perdita dei fondi. Una situazione che si è verificata "anche lo scorso anno", sottolinea il commissario nella sua risposta, ravvisando "una questione più strutturale" del problema, che "richiede sforzi da parte delle autorità" per evitare "che si ripeta nei prossimi anni". "Continueremo ad impegnarci insieme a tutti gli altri colleghi pugliesi - sostengono De Castro e Fitto - perché ci sia una conclusione positiva della vicenda nell'interesse del mondo agricolo e dell'intero territorio rurale pugliese".