Fitto (Ecr), con Meloni verso gruppo sovranista italiano

BRUXELLES - "Oggi a Bruxelles la famiglia dei Conservatori e Riformisti Europei si è arricchita di un'autorevole e significativa presenza politica con l'adesione del leader nazionale di Fratelli d'Italia, l'onorevole Giorgia Meloni. A lei in qualità di vicepresidente del gruppo Ecr il mio sincero benvenuto": così l'eurodeputato di 'Noi con l'Italia' Raffaele Fitto, dopo l'incontro della Meloni con i vertice del gruppo. "Un'adesione - ha sottolineato il vicepresidente del gruppo Ecr - che costituisce un primo, decisivo passo verso la costruzione in Italia di un grande soggetto politico Conservatore e Sovranista, che punti con le prossime elezioni a realizzare un progetto di profondo cambiamento delle istituzioni e delle politiche in Europa".