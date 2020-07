Festival Italiano a Shanghai: cibo, auto, moda e sport

SHANGHAI - Dall'auto di lusso al panino e birra: si è aperto a Shanghai un festival a tema sull'«autentico stile di vita italiano», una delle prime manifestazioni che inaugura un graduale ritorno alla normalità dopo lo stop alle attività causa coronavirus.

Intitolato «Festival Italiano», l'evento si svolge dal 2 al 5 luglio, con la partecipazione di aziende e organizzazioni italiane di vari settori, come cibo, automobili, moda e sport.

Michele Cecchi, console generale italiano a Shanghai, alla cerimonia di apertura del festival ha dichiarato che, dalla cultura all’automobile e dai paesaggi mozzafiato allo sport, le varie attività del festival offrono ai visitatori cinesi la possibilità di scoprire la tradizione italiana e di immergersi nello stile di vita del Paese europeo. Oltre a un mercato aperto dedicato al 'food’e alla musica dal vivo, i quattro giorni del festival prevedono anche diversi seminari sul cibo italiano, sfilate di moda, e gare di disegno e allenamenti di calcio per bambini.

Valtero Canepa, vicepresidente della Camera di commercio Cina-Italia a Shanghai, organizzatrice del festival, ha messo in evidenza la vitalità delle aziende italiane, che hanno sempre dato grande importanza alla qualità. Fabrizio Cazzoli, direttore generale di Ducati China, ha fatto sapere che la Ducati, casa motociclistica italiana che presenta i suoi prodotti al festival, a maggio ha visto le sue vendite mensili in Cina stabilire un record storico. Cazzoli ha dichiarato che dopo l'impatto dell’epidemia di Covid-19 a inizio anno, l’attività della Ducati in Cina è ripresa, nel rispetto delle misure dei governi locali, e che nel mercato cinese la società ha scoperto nuove opportunità e potenzialità.