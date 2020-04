Creval:si' soci ad azione su ex manager

MILANO, 24 APR - L'Assemblea del Creval, oltre ad approvare il bilancio, ha dato il via libera all'azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori (tra questi Giovanni De Censi e Miro Fiordi), sindaci e membri della direzione generale della banca in carica nel periodo 2008-2016. Sotto la lente "fatti e/o atti di carattere gestorio con particolare riferimento ad operazioni di erogazione del credito in violazione dei principi di sana e prudente gestione". "Da sempre ho grande fiducia nel lavoro degli organi giudiziari e, nel caso specifico, sono convinto che i giudici del Tribunale civile analizzeranno in maniera puntuale ogni aspetto della vicenda", sottolinea l'ex presidente, Miro Fiordi.